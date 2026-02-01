Лавров считает, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом сообщают российские СМИ.
В чем Лавров обвинил Европу?
По словам Лаврова, руководство стран ЕС, по его мнению, не только ведет войну "чужими руками", но и якобы непосредственно готовится к вооруженному конфликту с РФ.
В то же время глава российского МИД заверил, что Москва якобы "никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США". Он добавил, что в европейских столицах якобы негативно воспринимают политику президента США Дональда Трампа, считая ее такой, что вредит интересам континента.
"Европа пыталась и пытается до сих пор убивать клинья между Россией и США, видя в политике Трампа вред интересам Европы", – говорит глава МИД России.
Лавров заявил, что перемирие для России неприемлемо
Россия отвергает идею перемирия, предложенную президентом Зеленским, и не поддерживает подходы Запада к урегулированию войны.
Лавров заявил, что мирный план США требовал от Украины обеспечить права нацменьшинств, но Европа и Киев вычеркнули эти требования из своего варианта документа.