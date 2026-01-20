Так, глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил идею Трампа относительно Совета мира. Он отметил, что российская сторона недавно получила проект его устава, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию дипломата.

Как в Кремле восприняли приглашение от Трампа?

По словам Лаврова, эта инициатива Трампа показывает: США признают, что даже они в своей внешней политике вынуждены объединять вокруг себя группу государств для сотрудничества в отдельных направлениях.

В то же время российский министр считает, что администрация Дональда Трампа является прагматичной. По его словам, она понимает необходимость не только формировать широкую коалицию под собственным руководством, но и в полной мере учитывать законные интересы других стран.

Напомним, 19 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину пришло приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.

Что известно о Совете мира Трампа?