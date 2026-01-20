Так, глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил идею Трампа относительно Совета мира. Он отметил, что российская сторона недавно получила проект его устава, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию дипломата.
Как в Кремле восприняли приглашение от Трампа?
По словам Лаврова, эта инициатива Трампа показывает: США признают, что даже они в своей внешней политике вынуждены объединять вокруг себя группу государств для сотрудничества в отдельных направлениях.
В то же время российский министр считает, что администрация Дональда Трампа является прагматичной. По его словам, она понимает необходимость не только формировать широкую коалицию под собственным руководством, но и в полной мере учитывать законные интересы других стран.
Напомним, 19 января представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину пришло приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.
Что известно о Совете мира Трампа?
- Совет мира – это идея создания закрытого элитного клуба под руководством Дональда Трампа, который должен был бы отвечать за глобальную безопасность. По замыслу, эта структура должна заменить ООН и контролировать реализацию мирных планов в зонах конфликтов.
- Каждая страна должна заплатить 1 миллиард долларов за три года участия, а все собранные средства планируется передать под управление фонда, который будет контролировать сам Трамп.
- Владимир Зеленский подтвердил, что Украина тоже получила приглашение присоединиться к Совету мира. В то же время президенту представляется невозможным сотрудничество с агрессором в совместном органе.
- Как пишет Sky News, Киев возмущен тем, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в свой Совет мира. В Украине считают это циничным шагом на фоне войны и многолетних российских атак. Такое решение американского президента лишь усилило подозрения в Европе, что США могут относиться к России не как к агрессору, а как к партнеру в мирных переговорах. Ведь Путина фактически выводят из международной изоляции и возвращают за стол переговоров.
- Между тем лидер Франции Макрон отклонил предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ глава США пригрозил Парижу 200% пошлинами на вино и шампанское.