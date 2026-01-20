Об этом Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Детали его слов передает 24 Канал.
Как Зеленский высказался о приглашении?
По словам главы государства, украинские дипломаты уже работают над предложением.
В то же время он обратил внимание на то, что среди приглашенных к участию есть также Россия и Беларусь – государство-агрессор и ее ключевой союзник.
При таких условиях, по словам Зеленского, трудно представить эффективное взаимодействие с этими странами в пределах одного общего органа.
Россия – это о "совете войны". И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко,
– резюмировал президент Украины.
Что известно о "Совете мира"?
Дональд Трамп впервые публично озвучил идею создания такого органа в сентябре 2025 года, заявив о намерении добиться прекращения войны в Секторе Газа. В то же время из проекта устава, присланного около 60 государствам, следует, что будущий орган задуман как инструмент для реагирования на международные конфликты в глобальном масштабе, а не только в пределах одного региона.
По данным СМИ, команда Трампа также рассматривает возможность применения этого формата к Украине, по аналогии с Газой. Предполагается, что "Совет мира" мог бы контролировать выполнение потенциального соглашения о прекращении войны.
Вместе с тем участие в совете предполагает значительный финансовый вклад. Речь идет об одном миллиарде долларов.
Накануне, 19 января, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение присоединиться к "Совету мира". По его словам, Москва анализирует предложение и рассчитывает на контакты с американской стороной для уточнения деталей.
Отдельный резонанс вызвала реакция Трампа на отказ президента Франции Эммануэля Макрона присоединяться к инициативе. Американский политик подверг резкой критике французского лидера, заявив, что введение пошлин в 200% на товары из Франции могло бы заставить его изменить позицию.