Об этом Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов. Детали его слов передает 24 Канал.

Как Зеленский высказался о приглашении?

По словам главы государства, украинские дипломаты уже работают над предложением.

В то же время он обратил внимание на то, что среди приглашенных к участию есть также Россия и Беларусь – государство-агрессор и ее ключевой союзник.

При таких условиях, по словам Зеленского, трудно представить эффективное взаимодействие с этими странами в пределах одного общего органа.

Россия – это о "совете войны". И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко,

– резюмировал президент Украины.

Что известно о "Совете мира"?