Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров позитивно оцінив ідею Трампа щодо Ради миру. Він наголосив, що російська сторона нещодавно отримала проєкт її статуту, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію дипломата.

Дивіться також "Путін розлютив Трампа": інтерв'ю аналітика про успіхи переговорів і фатальну помилку Кремля

Як у Кремлі сприйняли запрошення від Трампа?

За словами Лаврова, ця ініціатива Трампа показує: США визнають, що навіть вони у своїй зовнішній політиці змушені об’єднувати навколо себе групу держав для співпраці в окремих напрямах.

Водночас російський міністр вважає, що адміністрація Дональда Трампа є прагматичною. За його словами, вона розуміє потребу не лише формувати широку коаліцію під власним керівництвом, а й повною мірою враховувати законні інтереси інших країн.

Нагадаємо, 19 січня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну прийшло запрошення доєднатися до Ради миру. Він зауважив, що Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.

Що відомо про Раду миру Трампа?