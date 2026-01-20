Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров позитивно оцінив ідею Трампа щодо Ради миру. Він наголосив, що російська сторона нещодавно отримала проєкт її статуту, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію дипломата.
Як у Кремлі сприйняли запрошення від Трампа?
За словами Лаврова, ця ініціатива Трампа показує: США визнають, що навіть вони у своїй зовнішній політиці змушені об’єднувати навколо себе групу держав для співпраці в окремих напрямах.
Водночас російський міністр вважає, що адміністрація Дональда Трампа є прагматичною. За його словами, вона розуміє потребу не лише формувати широку коаліцію під власним керівництвом, а й повною мірою враховувати законні інтереси інших країн.
Нагадаємо, 19 січня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну прийшло запрошення доєднатися до Ради миру. Він зауважив, що Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.
Що відомо про Раду миру Трампа?
- Рада миру – це ідея створення закритого елітного клубу під керівництвом Дональда Трампа, який мав би відповідати за глобальну безпеку. За задумом, ця структура повинна замінити ООН і контролювати реалізацію мирних планів у зонах конфліктів.
- Кожна країна має сплатити 1 мільярд доларів за три роки участі, а всі зібрані кошти планується передати під управління фонду, який контролюватиме сам Трамп.
- Володимир Зеленський підтвердив, що Україна теж отримала запрошенння приєднатися до Ради миру. Водночас президенту видається неможливою співпраця з агресором у спільному органі.
- Як пише Sky News, Київ обурений тим, що Дональд Трамп запросив Володимира Путіна до своєї Ради миру. В Україні вважають це цинічним кроком на тлі війни та багаторічних російських атак. Таке рішення американського президента лише посилило підозри в Європі, що США можуть ставитися до Росії не як до агресора, а як до партнера в мирних переговорах. Адже Путіна фактично виводять із міжнародної ізоляції та повертають за стіл переговорів.
- Тим часом лідер Франції Макрон відхилив пропозицію Трампа доєднатися до Ради миру. У відповідь очільник США пригрозив Парижу 200% митами на вино та шампанське.