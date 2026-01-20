Колишній співробітник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі в ефірі 24 Каналу пояснив, чому не очікує реального виходу Франції з НАТО. Він також вказав, що ця ініціатива відображає ширше невдоволення діями адміністрації Дональда Трампа і створює ризики для єдності Альянсу.

Чи справді Франція може вийти з НАТО?

У Франції ліві політичні сили ініціювали резолюцію про поетапний вихід країни з НАТО, аргументуючи це тим, що Альянс нібито більше працює в інтересах США, ніж Європи. Тафурі пояснив, що ця ініціатива стала радше індикатором настроїв, ніж реальним планом дій. У цій дискусії змішалися одразу кілька тем: недовіра до сигналів із Вашингтона, суперечки про роль США в безпеці Європи та страх, що розхитування Альянсу грає на руку Росії.

Я не думаю, що це могло б статися. Більшість французів цінує переваги членства в НАТО і те, що Франція отримала, будучи членом Альянсу,

– сказав Тафурі.

Він пояснив, що сам факт появи такої резолюції показує зростання невдоволення діями адміністрації Дональда Трампа і підозри щодо її кроків. На його думку, паралельно звучать натяки про те, наскільки США залишаються відданими НАТО, і це створює зайву напругу всередині Альянсу.

Це погано для НАТО, яке було найуспішнішим військовим альянсом сучасних часів. І США та Європі варто подумати, якими будуть наслідки, якщо ми підриватимемо НАТО й робитимемо кроки, що послаблюють Альянс,

– наголосив Тафурі.

Загальна логіка для більшості країн по обидва боки Атлантики інша: Альянс треба робити сильнішим, а не слабшим. Саме тому тему про вихід він розцінює як політичний сигнал, який підсвічує проблеми довіри, але не як сценарій, що має високі шанси на реалізацію найближчим часом.

