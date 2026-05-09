Про арешт повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції, передає AFP.

Дивіться також Вчать воєнним злочинам: ЗМІ знайшли секретну кафедру ГРУ в одному з топових вишів Москви

Що відомо про затримання?

За даними слідства, чоловік проживає у Франції з 2021 року, а затримали його ще 7 квітня.

Підозрюваним є Євген Б., 1979 року народження. Йому закидають участь у тортурах, злочинах проти людяності та жорстокому поводженні з ув’язненими у період з 2016 по 2019 роки.

Слідство стверджує, що колишні бранці "Ізоляції" впізнали чоловіка як одного з помічників наглядачів. За їхніми свідченнями, він брав участь у побиттях та вибиванні показів із затриманих. Також його підозрюють у сексуальному насильстві над в’язнями та сприянні подібним злочинам з боку інших осіб.

Після затримання французький суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводять у співпраці з українськими правоохоронцями та правозахисними організаціями. У французькій прокуратурі наголосили, що справа свідчить про систематичне застосування катувань і нелюдського поводження в "Ізоляції".

У Франції з в'язниці вийшов колишній президент Ніколя Саркозі