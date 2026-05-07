Про це повідомляє RTL.

Як Саркозі зміг вийти з в'язниці?

Суд у Парижі погодив зміну режиму відбування покарання для експрезидента. Від четверга, 7 травня, Саркозі перебуває на свободі в межах умовно-дострокового звільнення.

Згідно з рішенням суду, політика звільнили від обов’язку носити електронний браслет. Одним із ключових аргументів для пом’якшення умов став його вік.

Адвокати Саркозі поки не коментують рішення суду та завершення відбування покарання.

Перед цим експрезидент відмовився оскаржувати рішення суду щодо об’єднання термінів покарання у кількох кримінальних справах. Раніше він намагався домогтися поєднання вироків, однак французьке правосуддя відмовило у цьому клопотанні.

Зокрема, у березні 2026 року суд не дозволив Саркозі об’єднати покарання у справі Bygmalion із вироком у так званій "справі Поля Бісмута", пов’язаній із незаконним прослуховуванням.

