Про це він сказав під час дискусії з учнями франко-кіпрської школи в Нікосії, столиці Кіпру, яку відвідав перед неформальним європейським самітом, передає "Укрінформ".

Чому Макрон вирішив піти з політики?

Чинний президент Франції зауважив, що завжди цікавився життям країни та прагнув реалізувати власні ідеї, саме тому свого часу створив політичну силу й вирішив балотуватися на посаду президента.

Але це було для того, і досі є, щоб робити речі, які, на мою думку, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед, і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті,

– пояснив Макрон.

Водночас він підкреслив, що до президентства не займався політикою і не планує повертатись до неї після завершення своєї другої каденції.

Макрон додав, що наприкінці другого президентського терміну найскладнішим для нього стало збереження та захист досягнутих результатів.

Важливо! Політолог Вадим Денисенко в етері 24 Каналу пояснив, що питання вступу України до ЄС найближчим часом залишається відкритим. За його словами, Німеччина та Франція вважають, що Україна внутрішньо досі не готова до членства у ЄС, мовляв, є іще низка реформ, які Київ має реалізувати.



Натомість Париж пропонує Україні "статус інтегрованої держави". Однак в такому разі Київ фактично не матиме доступу до Спільної аграрної політики та фінансування ЄС. Ці питання будуть відкладені до моменту повноцінного вступу.

