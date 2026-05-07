Об этом сообщает RTL.
Как Саркози смог выйти из тюрьмы?
Суд в Париже согласовал изменение режима отбывания наказания для экс-президента. С четверга, 7 мая, Саркози находится на свободе в рамках условно-досрочного освобождения.
Согласно решению суда, политика освободили от обязанности носить электронный браслет. Одним из ключевых аргументов для смягчения условий стал его возраст.
Адвокаты Саркози пока не комментируют решение суда и завершение отбывания наказания.
Перед этим экс-президент отказался обжаловать решение суда об объединении сроков наказания по нескольким уголовным делам. Ранее он пытался добиться сочетания приговоров, однако французское правосудие отказало в этом ходатайстве.
В частности, в марте 2026 года суд не позволил Саркози объединить наказание по делу Bygmalion с приговором по так называемому "делу Поля Бисмута", связанной с незаконным прослушиванием.
Макрон уйдет из политики в 2027 году
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует заниматься политикой после завершения своей каденции в 2027 году.
Он отметил, что его главным вызовом остается защита достигнутых результатов на посту президента.