Про це йдеться в матеріалі, опублікованому російським опозиційним виданням The Insider. Це спільне розслідування The Insider, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi та VSquare.

До теми Писали, що мертвий: генерала Авер'янова побачили у Гвінеї за цікавим заняттям

Що за таємна кафедра є в Бауманці?

Російські розвідники з ГРУ мають програми підготовки і в цивільних університетах. У МДТУ в них є кафедра №4, прихована від стороннього ока настільки, що на офіційному сайті вказані тільки кафедри 3 і 5.

Журналісти вивчили навчальні плани кафедри, договори, агітаційні буклети, презентації PowerPoint, фотографії із занять, а також численні списки студентів, випускників та викладачів з 2022 по 2024 навчальний рік. Вони стверджують, що на заняттях росіян учать, як встановити мінікамеру в детектор диму. А як лабораторні роботи студенти виконують "тестування на проникнення за допомогою вірусу", стажуються у підсанкційних компаніях.

Одним із практичних завдань є "створити соціальний відеоролик на будь-яку тему з використанням маніпуляції, тиску, прихованої пропаганди, просуваючи або спростовуючи гарячу тему".

Вихованці ГРУ вивчають принципи роботи ЦРУ та ФБР, їхні захищені системи зв'язку. А також західні дрони, якими озброєні Сили оборони, – американський Switchblade 300, британський розвідувальний дрон Black Hornet та німецький БПЛА вертикального запуску Vector.

Керує кафедрою підполковник Кирило Ступаков. Попри ідеальну картинку для керівництва (тривала військова служба, багатий досвід викладання, хороші рекомендації), у приватному листуванні він висловлює заледве не опозиційні погляди.

Він не соромиться у висловлюваннях, розписуючи некомпетентність свого керівництва. Насміхається з алкоголізму "Димона" Медведєва, Путін у нього "старикашка", а головнокомандувач Валерій Герасимов і поготів "алкаш їб*ний". На війну з Україною Ступаков дивиться з песимізмом, скаржиться на великі втрати та передбачає, що вона "скінчиться погано для нас",

– інформують журналісти.

Але як воювати з українцями, Ступаков знає. Наприклад, ще восени 2022 року він пропонував загнати українців у кам'яний вік. Як бачимо, цієї зими росіяни саме спробували це зробити.



Кирило Ступаков повчає, як воювати в Україні / Скриншот з сайту The Insider

Хакери, які закінчили таке навчання, працюють у військових частинах, зокрема 26165, 29155, 74455. Працівників і випускників пов'язують з угрупованнями Fancy Bear, APT 28, Sand Worm.

Студенти Бауманки не лише навчаються теорії, а й мають найсвіжіші практичні дані, отримані ГРУ з поля бою. Так, наприклад, один із навчальних посібників називається "Збірник узагальнення бойового досвіду підрозділів СВО під час Курської операції (3 серпня – 6 вересня 2024 року)". Втім, допомога вже трохи застаріла, оскільки в ній, наприклад, наголошується на необхідності оснащувати загони обладнанням Starlink,

– іронізують у ЗМІ.

ГРУшники вже не ті

Напередодні нового року в населеному пункті Бердянське в Донецькій області Сили оборони вдарили по спецпризначенцях ГРУ Росії. Могли загинути 120 осіб, їх уразили безпілотники. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу заявив: це означає, що російські розвідники вже не такі ефективні, як раніше.