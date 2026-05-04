Про це повідомило російське видання "Агентство.Новости" 3 травня. Захід відбувся 1 травня – імовірно, фото зроблені тоді ж.

Генерал Авер'янов не загинув?

У Гвінеї опублікували світлини, де видно російського військового.

Російський генерал Авер'янов у Гвінеї / Фото навело "Агентство.Новости"

У церемонії, згідно з пресрелізом, брали участь президент Гвінеї Мамаді Думбуя, прем'єр-міністр країни Амаду Урі Бах та інші високопосадовці, а з російського боку – "старший представник Міністерства оборони Росії, який також був спеціальним посланцем президента Володимира Путіна, та посол Росії у Республіці Гвінея Олексій Попов",

– розповіло ЗМІ.

Довідка. Авер'янов – генерал ГРУ. Він очолює військову частину № 29155, яка відповідає за російські диверсії за кордоном. За даними російського блогера Олександра Невзорова, генерал відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство у країнах ЄС, саботаж. Авер'янов міг стояти за підривом літака Пригожина й отруєнням Скрипалів. За наказом Путіна він проводив операції за кордоном, пересуваючись на судах тіньового флоту. Також Авер'янов курує Africa Corps (колишня ПВК "Вагнера") від ГРУ.

"Агентство.Новости" звернуло увагу: в пресрелізі сказано, що Гвінея закупила у Росії військову форму, важкі каски, бронежилети, "бойові черевики", сучасні безпілотники та інше обладнання для ведення бойових дій, спостереження та протиповітряної оборони.

Гвінейські чиновники у супроводі Авер'янова оглянули передану зброю та спорядження, а росіянин виступив зі зверненням.

Хто написав, що Авер'янов загинув?

Міжнародне французьке радіо (RFI) повідомило про це місяць тому – 3 квітня. Росіянин був на борту танкера "тіньового флоту" Qendil, який 19 грудня 2025 року атакували українські дрони в Середземному морі.

Джерела RFI у Лівії стверджували, що на борту танкера були близько 10 високопоставлених співробітників російської розвідки, замаскованих під моряків. Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє осіб, ще 7 поранені. Авер'янова тоді назвали серед загиблих.

Посольство Росії у Лівії спростувало цю інформацію. Цікаво, що це зробив і відомий розслідувач Христо Грозєв 3 квітня. За його словами, історія про загибель генерала повністю фейкова, а Авер'янов "дуже навіть живий".

Грозєв указав, що єдиним джерелом чуток про загибель росіянина є дискредитований телеграм-акаунт, який опублікував цю історію кілька місяців тому. Але журналіст не назвав, про який акаунт ідеться.

4 квітня RFI вибачилося за наведені дані. ЗМІ написало, що не врахували інформацію про візит Авер'янова на Мадагаскар чи то наприкінці грудня 2025 року, чи то в лютому 2026 року – у будь-якому випадку, після гаданої дати смерті генерала. Відповідне фото виклав у соцмережі Х проєкт All eyes on Wagner (AEOW).

Слід сказати, що російське посольство в Лівії ще у 2024 році називало AEOW "креатурою західних спецслужб".

До чого тут взагалі Лівія?