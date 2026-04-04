Втім, болгарський журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв спростовує ліквідацію генерала. Він переконує, що Авер'янов живий.
Чи справді Україна вбила генерала ГРУ у Лівії?
Це повністю фейкова історія. Авер'янов дуже навіть живий. Єдиним джерелом цих неправдивих чуток є дискредитований телеграм-акаунт, який опублікував цю історію майже три місяці тому,
– написав Грозєв у соцмережі "Х".
До слова, ще в лютому Грозєв заявляв, що має відео, яке підтверджує: генерал живий і продовжує керувати глобальними операціями ГРУ, зокрема в Африці, Європі та Америці.
Нагадаємо, що Андрій Авер'янов – російський генерал ГРУ, якого часто пов'язують із підрозділом 29155. Цей підрозділ у медіа фігурує як структура, що займається диверсіями та прихованими операціями за кордоном. Генерал перебуває під санкціями ЄС та США.
Що породило чутки про смерть Авер'янова?
Лівія, за даними RFI, домовилася з Україною про розміщення близько 200 українських військових на своїй території. В обмін Україна навчає лівійських військових роботі з безпілотниками та іншим військовим технологіям.
Українські підрозділи розміщені на 3 об'єктах у Лівії, зокрема на військовій академії, базі для дронів і в штабі лівійської бригади. Частина цих місць має доступ до узбережжя і використовується для роботи з безпілотниками.
Саме з цієї території, як стверджується, українські сили могли здійснювати атаки на кораблі російського "тіньового флоту" в Середземному морі, зокрема на танкер у грудні 2025 року.
Повідомляється, що під час удару на судні могли бути близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки, які маскувалися під членів екіпажу. За даними джерел у Лівії, внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей і ще семеро отримали поранення. Серед них, ймовірно, міг бути й Авер'янов.