Втім, болгарський журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв спростовує ліквідацію генерала. Він переконує, що Авер'янов живий.

Чи справді Україна вбила генерала ГРУ у Лівії?

Це повністю фейкова історія. Авер'янов дуже навіть живий. Єдиним джерелом цих неправдивих чуток є дискредитований телеграм-акаунт, який опублікував цю історію майже три місяці тому,

– написав Грозєв у соцмережі "Х".

До слова, ще в лютому Грозєв заявляв, що має відео, яке підтверджує: генерал живий і продовжує керувати глобальними операціями ГРУ, зокрема в Африці, Європі та Америці.

Нагадаємо, що Андрій Авер'янов – російський генерал ГРУ, якого часто пов'язують із підрозділом 29155. Цей підрозділ у медіа фігурує як структура, що займається диверсіями та прихованими операціями за кордоном. Генерал перебуває під санкціями ЄС та США.

Що породило чутки про смерть Авер'янова?