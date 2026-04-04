Впрочем, болгарский журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев опровергает ликвидацию генерала. Он убеждает, что Аверьянов жив.
Действительно ли Украина убила генерала ГРУ в Ливии?
Это полностью фейковая история. Аверьянов очень даже жив. Единственным источником этих ложных слухов является дискредитированный телеграмм-аккаунт, который опубликовал эту историю почти три месяца назад,
– написал Грозев в соцсети "Х".
К слову, еще в феврале Грозева заявлял, что имеет видео, которое подтверждает: генерал жив и продолжает руководить глобальными операциями ГРУ, в частности в Африке, Европе и Америке.
Напомним, что Андрей Аверьянов – российский генерал ГРУ, которого часто связывают с подразделением 29155. Это подразделение в медиа фигурирует как структура, занимающаяся диверсиями и скрытыми операциями за рубежом. Генерал находится под санкциями ЕС и США.
Что породило слухи о смерти Аверьянова?
Ливия, по данным RFI, договорилась с Украиной о размещении около 200 украинских военных на своей территории. В обмен Украина обучает ливийских военных работе с беспилотниками и другим военным технологиям.
Украинские подразделения размещены на 3 объектах в Ливии, в частности на военной академии, базе для дронов и в штабе ливийской бригады. Часть этих мест имеет доступ к побережью и используется для работы с беспилотниками.
Именно с этой территории, как утверждается, украинские силы могли совершать атаки на корабли российского "теневого флота" в Средиземном море, в частности на танкер в декабре 2025 года.
Сообщается, что во время удара на судне могли быть около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки, которые маскировались под членов экипажа. По данным источников в Ливии, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека и еще семеро получили ранения. Среди них, вероятно, мог быть и Аверьянов.