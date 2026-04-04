Впрочем, болгарский журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев опровергает ликвидацию генерала. Он убеждает, что Аверьянов жив.

Действительно ли Украина убила генерала ГРУ в Ливии?

Это полностью фейковая история. Аверьянов очень даже жив. Единственным источником этих ложных слухов является дискредитированный телеграмм-аккаунт, который опубликовал эту историю почти три месяца назад,

– написал Грозев в соцсети "Х".

К слову, еще в феврале Грозева заявлял, что имеет видео, которое подтверждает: генерал жив и продолжает руководить глобальными операциями ГРУ, в частности в Африке, Европе и Америке.

Напомним, что Андрей Аверьянов – российский генерал ГРУ, которого часто связывают с подразделением 29155. Это подразделение в медиа фигурирует как структура, занимающаяся диверсиями и скрытыми операциями за рубежом. Генерал находится под санкциями ЕС и США.

Что породило слухи о смерти Аверьянова?