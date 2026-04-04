Предположительно, его удалось ликвидировать. Об этом сообщает RFI со ссылкой на источники.

Какие новые детали известны?

Один из собеседников издания сообщил, что в момент удара по танкеру Qendil в декабре прошлого года на борту находились ориентировочно 10 высокопоставленных сотрудников российской разведки, замаскированных под моряков.

Источники в Ливии указывают, что из-за соответствующей атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 7 человек получили ранения. По предварительным данным, среди них был и высокопоставленный представитель разведки России Андрей Аверьянов.

Отмечается, что именно этого генерала считали одним из лидеров на должность главы группы "Вагнер", преобразованной в Africa Corps, которая была создана российским министерством обороны еще в конце 2023 года.

Начальник штаба сил на западе Ливии и ключевая фигура в Триполи Мохаммед аль-Хаддад менее чем через неделю после инцидента погиб в авиакатастрофе – его самолет разбился в Турции вскоре после вылета из Анкары.

Согласно обнародованной информации, некоторые ливийские источники предполагают, что трагедия стала местью России Ливану, который якобы предоставил свою территорию Украине для ударов по танкерам российского "теневого флота".

Справочно. Андрей Аверьянов – это российский генерал, который находился под санкциями ЕС и США из-за связей с военной разведкой России. Фигурировал в расследованиях болгарской прокуратуры по взрывам на военных складах.

Аверьянова связывают с подразделением спецопераций ГРУ, в частности, так называемой частью 291555. В западных расследованиях его называют одним из координаторов диверсионных и подрывных операций за пределами России.

Обратите внимание! Болгарский журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал материал RFI ложным. Он убеждает, что генерал ГРУ Андрей Аверьянов жив.

Что этому предшествовало?