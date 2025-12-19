Речь идет об Андрее Аверьянове. Информацию сообщил Александр Невзоров, однако пока официальных данных нет, передает 24 Канал.

Что известно о ликвидации командира?

Спецоперацию СБУ осуществила за более чем 2 тысячи километров от территории Украины – в нейтральных водах Средиземного моря. Танкер российского теневого флота был пустым, поэтому атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

QENDIL получил критические повреждения, поэтому пока его не смогут использовать по назначению. Однако пострадало не только судно, ранены якобы 7 человек.

По неподтвержденным данным, на танкере погиб генерал-майор ГРУ страны-агрессора – Андрей Аверьянов, а также его заместители.

Интересно! Ранее в CNN писали, что Россия активно использует свой "теневой флот" не только для обхода санкций, но и для шпионажа за странами Европы.

Как могли организовать операцию?