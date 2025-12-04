Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии Brave1 Components заявил, что государство будет делать ставку на развитие производства оборонных компонентов внутри страны и на масштабирование кооперации с международными партнерами.

Говорится в частности о новой грантовой программе от Brave1 в размере до 8 млн грн на украинские компоненты оборонных разработок. Как анонсировал Федоров, эти средства производители на R&D и повышение технологической готовности разработок.

24 Канал посетил мероприятие и подробно рассказывает детали.

Какие результаты Brave1?

По словам первого вице-премьера, ключевая цель команды Минцифры и кластера Brave1 – не только поддерживать отдельные проекты, а менять архитектуру оборонной индустрии Украины.

Наша ключевая миссия – менять нашу страну и защищать нашу свободу благодаря инновациям и технологиям нового поколения,

– подчеркнул Федоров.

Федоров напомнил, что кластер Brave1 уже стал крупнейшим оборонно-технологическим инвестором в Украине и одним из крупнейших в Европе в направлении DefenseTech.

В целом:

поддержано более 700 проектов;

общий объем выделенных ресурсов достигает нескольких миллиардов (в грн-эквиваленте);

на платформе Brave1 зарегистрировано около 5 тысяч компаний и более 2 тысяч разработчиков.

Министр вспомнил и три крупных конкурса, где государство предоставляет гранты до 150 миллионов для каждого из победителей в приоритетных направлениях, в частности тактической баллистики и ракетных решений.

Федоров отметил, что количество игроков на рынке ракеты-строения растет в геометрической прогрессии: появляются новые стартапы, новые формы кооперации и партнерств, а это непосредственно влияет на результат на поле боя. Министр напомнил, что команда Минцифры с первых дней полномасштабного вторжения работала над развертыванием связи и цифровой инфраструктуры на фронте.

Начиная от полномасштабного вторжения, мы занимались терминалами Starlink, а сейчас реализуем с Минобороны "линию дронов", "линию перехватчиков" и военную связь, которую активно разворачиваем,

– сказал Федоров.

По его словам, в структуре команды работает боевой юнит, который тестирует продукты непосредственно на поле боя. Это дает возможность видеть реальные тенденции войны, понимать потребности подразделений и быстро адаптировать программы поддержки.

Отдельный блок выступления был посвящен автономности беспилотников. Brave1 запустил масштабную грантовую программу, ориентированную на развитие систем искусственного интеллекта и всех уровней автономности дронов.

По словам Федорова, на эту программу уже подались 36 компаний с 55 заявками. Он отметил, что переход на высшие уровни автономности требует значительных средств, привлечения инженеров и специалистов не только из Украины, но и из-за рубежа.

Международные фонды: Норвегия, НАТО, ЕС

Федоров отдельно остановился на сотрудничестве с международными партнерами:

Brave1 совместно с европейскими структурами запускает проект Brave Norway – средства от Норвегии и украинской стороны пойдут на гранты для украинских и европейских компаний, которые могут стать game changers на поле боя;

– средства от Норвегии и украинской стороны пойдут на гранты для украинских и европейских компаний, которые могут стать game changers на поле боя; вместе с НАТО стартовал совместный фонд Unite Brave с бюджетом по 10 млн евро на гранты по определенным приоритетам;

с бюджетом по 10 млн евро на гранты по определенным приоритетам; накануне был запущен еще один проект с ЕС на 3,3 млн евро – на перехватчики "шахедов" и радиолокационные системы для развития радарного поля.

Федоров подчеркнул, что в целом в этом году иностранные партнеры инвестируют в проекты украинских defense-компаний более 100 млн долларов. Часть этих средств привлечено через Brave1, часть – через меньшие фонды и прямые инвестиции в компании-разработчики.

Одним из ключевых шагов, о которых объявил министр, стало создание в Brave1 специализированного департамента компонентов.

Эта команда будет заниматься исключительно компонентной базой:

подготовкой изменений в законодательство;

балансом между дерегуляцией и стимулированием внутреннего производства;

локализацией критических компонентов;

налаживанием коммуникации между производителями оружия и производителями компонентов.

Федоров обратил внимание, что, несмотря на открытость общества, между производителями часто не хватает прямой коммуникации: компании, которые делают оружие, не всегда знают, кто в Украине способен обеспечить определенные узлы или системы.

Brave1 Market – "Amazon для войны" и система баллов

Еще один акцент – развитие Brave1 Market, который Федоров назвал "Amazon для войны". На маркетплейсе уже представлено более 800 продуктов – от БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы до различных решений для связи и логистики. Вскоре там будут полноценно доступны и оборонные компоненты, а подразделения смогут покупать их за баллы, которые зарабатывают на фронте.

На сегодня в системе баллов находится 429 подразделений. Недавно к ней добавили:

дополнительные баллы за поражение с использованием ИИ;

баллы за логистику (доставку грузов на передовую);

а также новый трек за эвакуацию с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).

За каждого эвакуированного военного подразделение может получить около 112 баллов. Мы сделали так, чтобы система максимально стимулировала спасать жизни. Жизнь наших военных – бесценна,

– отметил министр.

Федоров добавил, что по данным последних месяцев Украина показывает рекордные показатели в уничтожении живой силы и артиллерии врага, и это результат решений, которые принимаются на основе данных, а также работы дронов, артиллерии и новых технологий.

Украина как компонентная база цивилизованного мира

Подытоживая выступление, Федоров очертил стратегическую цель – превратить Украину в компонентную базу для цивилизованного мира и западных партнеров.

Мы должны стать базой компонентов для тех стран, которые вместе с нами будут создавать оружие, уничтожающее нашего врага,

– сказал он.

Он подтвердил, что департамент боевых компонентов уже работает, готовятся новые грантовые программы и политики, а приоритетом будет оставаться поддержка именно украинских компаний.

В конце Федоров обратился к производителям и разработчикам: "Наша просьба к вам – делайте все, чтобы масштабироваться, боритесь с барьерами, которые у вас есть. Нам нужна компонентная независимость. Желаю вам успеха и спасибо", – завершил министр.