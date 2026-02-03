Загибель Саїфа аль-Іслам Каддафі у коментарі Reuters підтвердили джерела близькі до родини, його адвоката Халеда ель-Зейді та лівійських ЗМІ. Видання зазначає, що обставини смерті Каддафі наразі залишаються нез'ясованими.
Що відомо про загибель сина Каддафі?
Тим часом Al Arabiya пише, що сина Каддафі вбили. Медіа також посилається на джерело з родини.
Зазначається, що Саїфа аль-Іслам Каддафі застрелили в саду його резиденції у місті Зінтан, що за 136 кілометрів на південний захід від столиці Триполі.
Нападників було четверо. Скоївши злочин, вони втекли з місця події. Хто саме стоїть за вбивством, наразі невідомо.
Про загибель сина Каддафі також повідомило лівійське державне інформаційне агентство LANA з посиланням на його радника Абдаллу Османа.
Джерела в політичному оточенні Саїфа аль-Іслама розповіли Al Arabiya, що четверо озброєних чоловіків увірвалися до його резиденції після того, як вивели з ладу камери спостереження. Саїф аль-Іслам намагався протистояти нападникам і був убитий близько 02:30 за місцевим часом.
З'явилися повідомлення, що Саїф аль-Іслам Каддафі нібито загинув під час зіткнення з 444-ю бригадою – впливовим збройним формуванням, що базується в Триполі. Водночас 444-та бригада заперечила будь-яку причетність до ймовірного вбивства. Про це пише Turkiye Today.
Хто такий Саїф аль-Іслам Каддафі?
- Саїф аль-Іслам Каддафі – лівійський політичний діяч, другий син багаторічного правителя Лівії Муаммара Каддафі.
- Народився близько 1972 року. Здобув освіту в Лондонській школі економіки, вільно володів англійською мовою та тривалий час вважався "реформаторським обличчям" режиму свого батька.
- У 2000-х роках Саїф аль-Іслам мав значний неофіційний вплив на державну політику Лівії. Він брав участь у ключових міжнародних переговорах, зокрема щодо відмови країни від зброї масового ураження та виплати компенсацій родинам жертв теракту над Локербі. Тоді його сприймали як можливого наступника Муаммара Каддафі та потенційного партнера Заходу.
- Під час повстання 2011 року Саїф аль-Іслам відкрито підтримав режим батька й став одним з публічних символів жорсткого придушення протестів. Після падіння режиму він був захоплений збройним угрупованням і понад шість років утримувався в ув'язненні в місті Зінтан.
- У 2015 році суд у Триполі заочно засудив його до смертної кари за воєнні злочини. Також він перебував у розшуку Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями у злочинах проти людяності.
- У 2017 році його звільнили в межах амністії, після чого він тривалий час переховувався.
- У 2021 році Саїф аль-Іслам оголосив про намір балотуватися в президенти Лівії, намагаючись повернутися в політику на тлі затяжної нестабільності в країні. Його кандидатура викликала гострі суперечки та стала одним із факторів зриву виборчого процесу.