Об этом сообщило российское издание "Агентство.Новости" 3 мая. Мероприятие состоялось 1 мая – предположительно, фото сделаны тогда же.

Генерал Аверьянов не погиб?

В Гвинее опубликовали фотографии, где видно российского военного.

Российский генерал Аверьянов в Гвинее / Фото привело "Агентство.Новости"

В церемонии, согласно пресс-релизу, участвовали президент Гвинеи Мамади Думбуя, премьер-министр страны Амаду Ури Бах и другие высокопоставленные чиновники, а с российской стороны – "старший представитель Министерства обороны России, который также был специальным посланником президента Владимира Путина, и посол России в Республике Гвинея Алексей Попов",

– рассказало СМИ.

Справка. Аверьянов – генерал ГРУ. Он возглавляет воинскую часть № 29155, которая отвечает за российские диверсии за рубежом. По данным российского блогера Александра Невзорова, генерал ответственен за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж. Аверьянов мог стоять за подрывом самолета Пригожина и отравлением Скрипалей. По приказу Путина он проводил операции за рубежом, передвигаясь на судах теневого флота. Также Аверьянов курирует Africa Corps (бывшая ЧВК "Вагнера") от ГРУ.

"Агентство.Новости" обратило внимание: в пресс-релизе сказано, что Гвинея закупила у России военную форму, тяжелые каски, бронежилеты, "боевые ботинки", современные беспилотники и другое оборудование для ведения боевых действий, наблюдения и противовоздушной обороны.

Гвинейские чиновники в сопровождении Аверьянова осмотрели переданное оружие и снаряжение, а россиянин выступил с обращением.

Кто написал, что Аверьянов погиб?

Международное французское радио (RFI) сообщило об этом месяц назад – 3 апреля. Россиянин был на борту танкера "теневого флота" Qendil, который 19 декабря 2025 года атаковали украинские дроны в Средиземном море.

Источники RFI в Ливии утверждали, что на борту танкера были около 10 высокопоставленных сотрудников российской разведки, замаскированных под моряков. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 7 ранены. Аверьянова тогда назвали среди погибших.

Посольство России в Ливии опровергло эту информацию. Интересно, что это сделал и известный расследователь Христо Грозев 3 апреля. По его словам, история о гибели генерала полностью фейковая, а Аверьянов "очень даже живой".

Грозев указал, что единственным источником слухов о гибели россиянина является дискредитированный телеграм-аккаунт, который опубликовал эту историю несколько месяцев назад. Но журналист не назвал, о каком аккаунте идет речь.

4 апреля RFI извинилось за приведенные данные. СМИ написало, что не учли информацию о визите Аверьянова на Мадагаскар то ли в конце декабря 2025 года, то ли в феврале 2026 года – в любом случае, после предполагаемой даты смерти генерала. Соответствующее фото выложил в соцсети Х проект All eyes on Wagner (AEOW).

Следует сказать, что российское посольство в Ливии еще в 2024 году называло AEOW "креатурой западных спецслужб".

При чем здесь вообще Ливия?