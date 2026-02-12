Такое заявление из его уст прозвучало во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 12 февраля.

К теме Циничный расчет: почему Макрон неожиданно захотел возобновить контакт с Путиным

Что сказал Рютте о возобновлении переговоров с Россией?

Генсек сказал, что не собирается поучать союзников, как действовать, но подчеркнул, что Альянс открыт к любым дипломатическим усилиям.

Он отметил, что каждая страна имеет право действовать так, как это делает Франция, и указал на полную прозрачность и тесную координацию Парижа с Вашингтоном и другими европейскими партнерами.

Стоит напомнить, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуться к диалогу с Россией, подчеркнув, что это важно для Европы, но без какого-либо давления на Украину.

Я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне,

– подчеркнул Рютте.

Он также подчеркнул, что решающую роль в текущих дипломатических процессах играет лидерство Соединенных Штатов. Ведь именно США, по его словам, является ключевым игроком. Генсек добавил, что президент Трамп якобы сдвинул дело с места.

Интересно, что только 3 февраля Марк Рютте с дипломатическим визитом посетил Украину. Тогда он, в частности, выступил в Верховной Раде, а также провел совместную с Владимиром Зеленским пресс-конференцию. К тому же президент Украины отметил, что в момент, когда они вместе с Рютте возлагали цветы на Майдани, российский самолет-носитель уже вышел на рубеж пуска ракет.

Какие заявления звучат из России на этом фоне?