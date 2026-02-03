Враг атаковал Украину, в частности столицу, когда Владимир Зеленский вместе с Марком Рютте почтили память погибших защитников. Об этом рассказал украинский лидер во время совместного с генсеком брифинга.

Что известно об атаке россиян во время визита Рютте?

Зеленский рассказал журналистам, что когда они вместе с Рютте возлагали цветы к мемориалу павшим воинам на Майдане, Россия снова ударила ракетой. "Вы знаете, что на рубеж заходил российский самолет", – уточнил президент.

Он добавил, что такие действия оккупантов показывают их истинное отношение к миру, в частности переговоров о нем.

Заметим, что массированная атака на Украину состоялась накануне второго раунда трехсторонних переговоров с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы. Марк Рютте назвал поведение Кремля на фоне разговоров о мире "тревожным сигналом".

По его словам, американцы увидели, что произошло, и примут это во внимание. Ведь Владимир Путин якобы обещал Дональду Трампу неделю не обстреливать украинскую энергетику. Впрочем, прошло всего четыре дня – и оккупанты нанесли мощный удар.

Правда, в самой России ничего не слышали о "неделе". Представитель Путина Дмитрий Песков заявлял, что, якобы, россияне согласились на "энергетическое перемирие" до 1 февраля.

Какие последствия очередного обстрела Украины 3 февраля?