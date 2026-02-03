НАТО также готовит новую встречу в формате "Рамштайн", чтобы согласовать дальнейшие шаги поддержки. Об этом Марк Рютте заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля.
Что сказал Рютте о поставках ракет для ПВО?
Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины сказал, что Альянс делает все возможное для ускорения поставок дополнительных ракет ПВО в Украину.
Он напомнил, что программа PURL уже обеспечила около 75% ракет для батарей Patriot и 90% ракет для других систем ПВО, но этого недостаточно, учитывая потребности украинской обороны.
Я абсолютно уверен, что Украина нуждается в гораздо большем. И мы срочно работаем над тем, чтобы обеспечить скорейшую поставку дополнительного оборудования. Не только через PURL, но и из любых других источников, где можно найти поставки,
– сказал Рютте.
Какими будут следующие шаги НАТО?
Генсек НАТО также анонсировал проведение следующей встречи в формате "Рамштайн", где союзники обсудят дальнейшие шаги поддержки Украины и пути увеличения поставок вооружений.
Он также планирует отдельную встречу с министром обороны Украины, чтобы согласовать технические и логистические вопросы дальнейшего сотрудничества.
Рютте заверил, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет и безопасность Украины, а также стремится к справедливому и прочному миру.
Какие еще заявления сделал Рютте во время конференции?
Рютте высказался о массированном обстреле. Он назвал его "очень плохим сигналом" на фоне переговорного процесса. По словам генсека, это была одна из самых мощных атак за все время полномасштабной войны – она входит в топ-2 или топ-3 по масштабу и количеству примененных средств поражения.
Он также отметил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам на справедливых и приемлемых условиях. Но такие действия России ставят под большой вопрос серьезность ее намерений и желание действительно достичь мира.