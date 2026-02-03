НАТО також готує нову зустріч у форматі "Рамштайн", щоб узгодити подальші кроки підтримки. Про це Марк Рютте заявив під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Києві 3 лютого.

Що сказав Рютте про постачання ракет для ППО?

Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України сказав, що Альянс робить усе можливе для пришвидшення постачання додаткових ракет ППО в Україну.

Він нагадав, що програма PURL вже забезпечила близько 75 % ракет для батарей Patriot та 90 % ракет для інших систем ППО, але цього недостатньо з огляду на потреби української оборони.

Я абсолютно впевнений, що Україна потребує набагато більше. І ми терміново працюємо над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткового обладнання. Не тільки через PURL, але й з будь-яких інших джерел, де можна знайти постачання,

– сказав Рютте.

Якими будуть наступні кроки НАТО?

Генсек НАТО також анонсував проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", де союзники обговорять подальші кроки підтримки України та шляхи збільшення постачання озброєнь.

Він також планує окрему зустріч з міністром оборони України, щоб узгодити технічні та логістичні питання подальшої співпраці.

Рютте запевнив, що НАТО і надалі підтримуватиме суверенітет і безпеку України, а також прагне справедливого й тривалого миру.

Які ще заяви зробив Рютте під час конференції?