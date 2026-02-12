Песков заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время. Об этом спикер Кремля заявил во время брифинга.

Почему Россия хочет встречи именно в Москве?

Дмитрий Песков 12 февраля сообщил, что позиция Путина о том, что встреча с Зеленским может состояться только в Москве, остается в силе. Россия рассчитывает, что следующий раунд переговоров состоится уже в ближайшее время.

Зато Владимир Зеленский заявил, что переговоров в Москве или Беларуси не будет, поскольку Россия является агрессором. Он сказал, что Украина готова поддерживать идеи США и встречаться на любых других территориях.

Также министр обороны Бельгии Тео Франкен 12 февраля отметил, что Россия просто издевается над переговорным процессом по окончанию войны. Он добавил, что его страна продолжает поддерживать Украину. Об этом он заявил во время ответа на вопрос корреспондента Укринформ.

Что еще известно о заявлениях Пескова?