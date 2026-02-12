Пєсков заявив, що наступний раунд переговорів пройде найближчим часом. Про це речник Кремля заявив під час брифінгу.
Чому Росія хоче зустрічі саме в Москві?
Дмитро Пєсков 12 лютого повідомив, що позиція Путіна про те, що зустріч із Зеленським може відбутися тільки в Москві, залишається в силі. Росія розраховує, що наступний раунд переговорів відбудеться вже найближчим часом.
Натомість Володимир Зеленський заявив, що переговорів у Москві або Білорусі не буде, оскільки Росія є агресором. Він сказав, що Україна готова підтримувати ідеї США і зустрічатися на будь-яких інших територіях.
Також міністр оборони Бельгії Тео Франкен 12 лютого зазначив, що Росія просто знущається з переговорного процесу щодо закінчення війни. Він додав, що його країна продовжує підтримувати Україну. Про це він заявив під час відповіді на запитання кореспондента Укрінформ.
Що ще відомо про заяви Пєскова?
Дмитро Пєсков заявив, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією відбудеться скоро, але не назва конкретної дати. Він також додав, що переговори не планують проводити у США.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про часткове наближення позицій Росії та України у мирних переговорах. Він також наголосив на складності та багатовекторності процесу.