О таком он сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung во вторник, 10 февраля.

Почему Европе стоит возобновить диалог с Россией?

Лидер Франции утверждает, что сейчас российско-украинская война вступила в новую фазу, когда истощение обеих сторон заставляет искать пути завершения конфликта.

В то же время Макрон выразил готовность остановить это кровопролитие. По его словам, логика достаточно проста.

Мы хотим делегировать эти дискуссии другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она останется здесь и завтра,

– указал французский лидер.

Макрон объяснил, что восстановление европейского диалога с россиянами должно происходить постепенно, без наивности и давления на Украину.

В то же время лидер стремится не зависеть от третьих сторон. По его словам, судьбу стран Европы не должны решать американцы, более того – ЕС находится в опасности из-за непредсказуемости политики Вашингтона и агрессивной торговли Китая.

Он добавил, что предложил нескольким европейским коллегам присоединиться к переговорам с Россией, но признал, что некоторые страны считают этот шаг несколько поспешным.

Также Макрон выразил надежду на формирование стран ЕС четкой и скоординированной позиции для контактов с Кремлем. Он отметил, что должно быть ограниченное количество собеседников с соответствующим мандатом и простым представительством.

Не должно быть слишком много собеседников, нужен мандат, простое представительство – посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность восстановить диалог с Россией. Почему? Потому что в день, когда наступит мир, этот мир будет распространяться и на Европу,

– заявил Макрон.

Дипломатический представитель Макрона тайно посетил Москву: что известно?

3 февраля высший дипломатический советник Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Россию, где встретился со старшим помощником Путина – Ушаковым.

Официальных деталей встречи нет, впрочем СМИ утверждают, что стороны обсуждали важные политические вопросы и ситуацию в Украине.

В то же время администрация президента Франции не стала ни подтверждать, ни опровергать встречи в России, однако отметила, что все контакты происходили на техническом уровне, прозрачно и в координации с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Дмитрий Песков подтвердил, что технические контакты между Францией и Россией состоялись, впрочем пока, по его словам, не наблюдается признаков готовности к диалогу на высшем уровне. В то же время в Кремле высоко оценили заявления Макрона о готовности восстановить отношения с Россией.

"Мы давно говорили, что сводить наши отношения к нулевому состоянию, нелогично, контрпродуктивно", – сказал представитель президента России.