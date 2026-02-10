Про таке він повідомив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у вівторок, 10 лютого.

Дивіться також Таємний візит до Москви: про що спілкувався радник Макрона із російськими чиновниками

Чому Європі варто відновити діалог із Росією?

Лідер Франції стверджує, що наразі російсько-українська війна вступила у нову фазу, коли виснаження обох сторін змушує шукати шляхи завершення конфлікту.

Водночас Макрон висловив готовність зупинити це кровопролиття. За його словами, логіка досить проста.

Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, вона залишиться тут і завтра,

– вказав французький лідер.

Макрон пояснив, що відновлення європейського діалогу із росіянами має відбуватись поступово, без наївності та тиску на Україну.

Водночас лідер прагне не залежати від третіх сторін. За його словами, долю країн Європи не повинні вирішувати американці, ба більше – ЄС перебуває у небезпеці через непередбачуваність політики Вашингтону та агресивну торгівлю Китаю.

Він додав, що запропонував кільком європейським колегам доєднатись до переговорів із Росією, але визнав, що деякі країни вважають цей крок дещо поспішним.

Також Макрон висловив сподівання на формування країн ЄС чіткої та скоординованої позиції для контактів із Кремлем. Він наголосив, що має бути обмежена кількість співрозмовників із відповідним мандатом та простим представництвом.

Не повинно бути надто багато співрозмовників, потрібний мандат, просте представництво – подивимося, як ми організуємося, але має бути можливість відновити діалог із Росією. Чому? Тому що в день, коли настане мир, цей мир поширюватиметься і на Європу,

– заявив Макрон.

Дипломатичний представник Макрона таємно відвідав Москву: що відомо?

3 лютого найвищий дипломатичний радник Еммануеля Макрона Еммануель Бонн відвідав Росію, де зустрівся із старшим помічником Путіна – Ушаковим.

Офіційних деталей зустрічі немає, втім ЗМІ стверджують, що сторони обговорювали важливі політичні питання та ситуацію в Україні.

Водночас адміністрація президента Франції не стала ані підтверджувати, ані спростовувати зустрічі в Росії, однак наголосила, що всі контакти відбувались на технічному рівні, прозоро та у координації із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Дмитро Пєсков підтвердив, що технічні контакти між Францією та Росією відбулись, втім наразі, за його словами, не спостерігається ознак готовності до діалогу на найвищому рівні. Водночас у Кремлі високо оцінили заяви Макрона про готовність відновити відносини із Росією.

"Ми давно говорили, що зводити наші відносини до нульового стану, нелогічно, контрпродуктивно", – сказав речник президента Росії.