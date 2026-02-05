Про це виданню Reuters повідомили два дипломатичні джерела.

З якою метою представник Макрона відвідав Москву?

Одне з обізнаних джерел повідомило, що Еммануель Бонн, який з 2019 року очолює дипломатичний напрям в адміністрації Макрона, проводив зустрічі із представниками Кремля.

Деталей зустрічі не розкривають, втім мовилось про обговорення важливих питань, зокрема ситуації в Україні.

Адміністрація президента Франції не стала ані підтверджувати, ані спростовувати зустрічі в Росії, однак наголосила, що всі контакти відбувались на технічному рівні, прозоро та у координації із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Дипломатичні джерела стверджують, що союзників було попереджено, а Бонн мав переговори із помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

Ще раніше, у грудні 2025, Макрон заявляв, що європейці мають відновити прямі перемовини із Путіним, якщо зусилля США зазнають невдачі.

Водночас автори видання наголошують, що європейські лідери незадоволені тим, що їх не залучили до мирних переговорів, ініційованих США. За їхніми словами, вони змушені підтримувати позицію України без прямої участі в перемовинах.

У вівторок, 3 лютого, Макрон повідомив, що робота над відновленням діалогу із Росією триває, додавши, що це відбувається у консультації з Києвом.

Це готується, тому зараз ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили власні канали обговорення,

– уточнив він.

