Об этом изданию Reuters сообщили два дипломатических источника.

С какой целью представитель Макрона посетил Москву?

Один из осведомленных источников сообщил, что Эммануэль Бонн, который с 2019 года возглавляет дипломатическое направление в администрации Макрона, проводил встречи с представителями Кремля.

Деталей встречи не раскрывают, впрочем говорилось об обсуждении важных вопросов, в частности ситуации в Украине.

Администрация президента Франции не стала ни подтверждать, ни опровергать встречи в России, однако отметила, что все контакты происходили на техническом уровне, прозрачно и в координации с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Дипломатические источники утверждают, что союзники были предупреждены, а Бонн имел переговоры с помощником Путина Юрием Ушаковым.

Еще раньше, в декабре 2025, Макрон заявлял, что европейцы должны возобновить прямые переговоры с Путиным, если усилия США потерпят неудачу.

В то же время авторы издания отмечают, что европейские лидеры недовольны тем, что их не привлекли к мирным переговорам, инициированных США. По их словам, они вынуждены поддерживать позицию Украины без прямого участия в переговорах.

Во вторник, 3 февраля, Макрон сообщил, что работа над восстановлением диалога с Россией продолжается, добавив, что это происходит в консультации с Киевом.

Это готовится, поэтому сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы обсуждения,

– уточнил он.

