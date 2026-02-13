Про це свідчать результати опитування The Politico Poll, у якому взяли участь по 2000 людей зі США, Канади, Великої Британії, Франції та Німеччини.
Коли може початися Третя світова війна?
Оскільки війна Росії проти України триває вже 4 роки і не видно її швидкого завершення, а США за президента Дональда Трампа здійснюють військові дії в Ірані, Сирії, Венесуелі та Африці, багато виборців бачать зростання ризику глобального конфлікту.
Особливо різке зростання тривоги спостерігається у Великій Британії. Там 43% вважають, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року (проти 30% у березні 2025-го).
Серед американців так думають 46% (проти 38% торік).
Із 5 країн лише в Німеччині більшість схиляється до думки, що Третя світова війна в найближчі 5 років малоймовірна.
Щодо участі окремих країн у війні, американці найчастіше припускають, що їхня держава може опинитися у стані війни протягом 5 років. Далі йдуть Велика Британія та Франція. Це свідчить про те, що ядерні держави НАТО можуть бути більш готовими до конфлікту, ніж інші країни, а образ Трампа як "президента миру" не є перконливою для американських виборців.
Щонайменше третина опитаних у США, Великій Британії, Франції та Канаді вважає ймовірним або дуже ймовірним застосування ядерної зброї у війні протягом наступних 5 років.
Росію називають найбільшою загрозою миру в Європі, тоді як канадці вважають найбільшою небезпекою для безпеки Америку Трампа.
У Франції, Німеччині та Великій Британії другою за масштабом загрозою називають США – значно частіше, ніж Китай.
Більшість виборців у Франції, Німеччині, Великій Британії та Канаді вважають, що їхні країни мають збільшити витрати на оборону. Найбільша підтримка – у Великій Британії та Канаді. Однак ключове питання – як це фінансувати.
Опитування показало, що підтримка додаткових оборонних витрат зменшується, коли респондентам пропонують обрати джерело фінансування: скорочення інших бюджетів, нові запозичення чи підвищення податків.
У 2025 році 40% французів і 37% німців були готові підтримати збільшення оборонних витрат із урахуванням бюджетних компромісів. Цього року підтримка впала до 28% у Франції та 24% у Німеччині.
Опитування також показало значний скепсис щодо створення постійної армії ЄС під єдиним командуванням – ідеї, яку обговорювала Європейська комісія. Її підтримали лише 22% німців і 17% французів.
Натомість обов'язкова військова служба найбільш популярна у Німеччині та Франції – її підтримує приблизно половина населення.
Що відомо про підготовку західних країн до війни з Росією?
Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу наголосив: до 2024 року фактично лише дві армії можна було вважати повноцінно боєздатними – Франції та Фінляндії, тоді як інші були умовно готові до великої війни. Після усвідомлення ризиків частина держав почала фактично відбудовувати збройні сили майже з нуля. Найактивніше посилюються країни, розташовані ближче до Росії: Польща, Німеччина, держави Балтії, Велика Британія, Нідерланди. Водночас у Південній Європі зміни переважно фрагментарні або залишаються на рівні декларацій.
Естонська розвідка стверджує, що Росія планує збільшити чисельність військ уздовж східного флангу НАТО. Водночас вона не має можливості для атаки на Європу у 2026 році.
Імовірне припинення вогню в Україні може посилити загрозу на східному фланзі НАТО, оскільки Кремль зможе відновлювати та нарощувати військовий потенціал. Про це сказав голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер. Він наголосив, що просте припинення вогню без реальних обмежень на військове розгортання Росії не зробить Європу безпечнішою.