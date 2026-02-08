Такое мнение высказал председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью для Tagesspiegel.
Что сказал Ишингер о возможной угрозе для НАТО от перемирия в Украине?
По его словам, пока продолжаются боевые действия, российская армия несет значительные потери – тысячи солдат каждую неделю. Если же в Украине наступит режим тишины, Кремль получит возможность беспрепятственно восстанавливать и наращивать военный потенциал.
Пока Украина защищает Европу, опасность не такая уж и большая,
– сказал Ишингер.
В то же время он подчеркнул, что главной целью остается прекращение гибели людей. Но, по мнению председателя Мюнхенской конференции, простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание России в западных округах не сделает Европу безопаснее.
"То, как закончится война в Украине, – это вопрос судьбы для Германии и всей Европы", – подчеркнул Вольфганг Ишингер.
Он также предостерег что в случае перемирия, Западу не стоит "расслабляться и сидеть сложа руки".
Действительно ли сейчас речь идет о подготовке к полному перемирию между Украиной и Россией?
Накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби в сети распространялись сообщения о якобы подготовке Украиной и Россией "полного перемирия". Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг эти фейковые сообщения.
Там отметили, что такая информация не соответствует содержанию официального коммюнике и вырвана из контекста. В заявлении делегаций не содержится никакой информации о намерении объявить полное перемирие.
В то же время Владимир Зеленский рассказал, что США во второй раз предложили энергетическое перемирие на переговорах в Абу-Даби. По словам президента, Украина же сразу согласилась на это предложение, а Россия – пока ничего не ответила.