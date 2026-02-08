Такое мнение высказал председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью для Tagesspiegel.

К теме Заморозить войну не удастся: генерал Райан ответил, почему не сработает такой сценарий

Что сказал Ишингер о возможной угрозе для НАТО от перемирия в Украине?

По его словам, пока продолжаются боевые действия, российская армия несет значительные потери – тысячи солдат каждую неделю. Если же в Украине наступит режим тишины, Кремль получит возможность беспрепятственно восстанавливать и наращивать военный потенциал.

Пока Украина защищает Европу, опасность не такая уж и большая,

– сказал Ишингер.

В то же время он подчеркнул, что главной целью остается прекращение гибели людей. Но, по мнению председателя Мюнхенской конференции, простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание России в западных округах не сделает Европу безопаснее.

"То, как закончится война в Украине, – это вопрос судьбы для Германии и всей Европы", – подчеркнул Вольфганг Ишингер.

Он также предостерег что в случае перемирия, Западу не стоит "расслабляться и сидеть сложа руки".

Действительно ли сейчас речь идет о подготовке к полному перемирию между Украиной и Россией?