Путін не продемонстрував жодних сигналів для миру. Про це стало відомо із його відеозвернення з нагоди радянського свята 23 лютого.
Дивіться також Третя світова війна вже почалася: Зеленський відповів, коли це сталося
Які заяви пролунали у зверненні Путіна?
За словами диктатора, Кремль має намір системно посилювати спроможності всіх родів військ, приділяючи особливу увагу модернізації озброєння та створенню нових зразків техніки, зокрема елементів "ядерної тріади". Також він пообіцяв підвищити боєготовність армії та здатність військ діяти в "найскладніших умовах".
Російських військових, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав "справжніми патріотами" та "опорою держави", фактично героїзуючи учасників агресії. Крім того, він оголосив 2026 рік "роком єдності народів Росії» навколо так званого «священного обов'язку".
Зазначимо, що раніше ветеран армії США Пол Левандовскі розповів 24 Каналу, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті, і Кремлю важко поповнювати резерви, залучаючи навіть іноземців. Перед Путіним стоїть виклик – зменшити масштаби військових операцій або оголосити масштабну мобілізацію, що може бути фатальним.
Як українські військові знищують військовий потенціал росіян?
Напередодні стало відомо, що Сили оборони України знищили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний Ка-52 на аеродромі "Пугачівка" в Орловській області Росії. Атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників, а гелікоптери належали 319-му окремому вертолітному полку та 16-ій бригаді армійської авіації збройних сил Росії.
Росіяни також не дорахуються важливих ЗРК на понад 50 мільйонів доларів. Українські підрозділи знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" поблизу населених пунктів Кисличе та Тополине в Донецькій області. Українські військові також уразили нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську, яку російські окупанти використовували для забезпечення своїх підрозділів паливом.
У ніч на 21 лютого у Криму в районі Інкермана було уражено два сторожові кораблі "Охотник", а в Євпаторії пошкоджено два літаки Бе-12. У Запорізькій області підрозділи Сил оборони вразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".