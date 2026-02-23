Путін не продемонстрував жодних сигналів для миру. Про це стало відомо із його відеозвернення з нагоди радянського свята 23 лютого.

Які заяви пролунали у зверненні Путіна?

За словами диктатора, Кремль має намір системно посилювати спроможності всіх родів військ, приділяючи особливу увагу модернізації озброєння та створенню нових зразків техніки, зокрема елементів "ядерної тріади". Також він пообіцяв підвищити боєготовність армії та здатність військ діяти в "найскладніших умовах".

Російських військових, які беруть участь у війні проти України, Путін назвав "справжніми патріотами" та "опорою держави", фактично героїзуючи учасників агресії. Крім того, він оголосив 2026 рік "роком єдності народів Росії» навколо так званого «священного обов'язку".

Зазначимо, що раніше ветеран армії США Пол Левандовскі розповів 24 Каналу, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті, і Кремлю важко поповнювати резерви, залучаючи навіть іноземців. Перед Путіним стоїть виклик – зменшити масштаби військових операцій або оголосити масштабну мобілізацію, що може бути фатальним.

