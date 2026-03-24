Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Черняка, значну частину чоловічого населення Донецької та Луганської областей або примусово мобілізували, або вони самі пішли на фронт і вже загинули. Внаслідок цього повноцінного мобілізаційного ресурсу на цих територіях фактично не існує.

Він зазначив, що наразі там залишилися переважно чоловіки, які можуть лише підтримувати роботу критичної інфраструктури, але не здатні брати участь у бойових діях чи вступати до воєнізованих формувань.

Якщо людина не встигла втекти або виїхати на вільну територію України, або якимось чином виїхати до Росії, звичайно, що її вже забрали (до лав збройних сил Росії – 24 Канал) і, на жаль, можемо сказати, можемо констатувати, що цієї людини вже немає серед живих,

– заявив Черняк.

Подібна ситуація, за словами представника ГУР, спостерігається і на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Спочатку там проводили примусову паспортизацію населення, а згодом – мобілізацію до лав російської армії.

