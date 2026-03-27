Відповідні дані наводить Reuters.

Скільки Росія могла інвестувати в ТОТ?

Агентство підрахувало, що за два роки Росія спрямувала близько 11,8 мільярда доларів на розвиток окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці бюджетні витрати майже в три рази перевищили суму для аналогічних програм для 20 російських регіонів.

Журналісти опрацювали супутникові знімки, де зафіксовані масштабні будівельні роботи та тендери. Згідно з цими даними, у 2022 – 2025 роках роботи тривали на окупованих територіях і прилеглих до них регіонах Росії. Там відремонтували або модернізували понад 2 500 кілометрів залізниць та автодоріг.

Відомо, що лише з 2023 року Росія витратила близько 425 мільйонів доларів на будівництво та обслуговування залізничної мережі на ТОТ.

Центральним проєктом є головна лінія, яка з'єднає південь Росії з Кримом через окуповані території,

– додає видання з посиланням на Кремль.

Росія також оголосила щонайменше 20 тендерів на понад 214 мільйонів доларів для будівництва федеральної автомагістралі "Новоросія". На неї російський Мінтранс вирішив додатково виділити 123 мільйони доларів.

За оцінками агентства, окупанти вже завершили більшу частину 100-кілометрової ділянки між Таганрогом та Мангушем, що на Донеччині. Також будується об'їзна у Маріуполі.

Експертка ISW Кароліна Хірд зазначила виданню, що масштаби вкладень росіян свідчать про намір Кремля закріпитись на окупованих територіях та не повертати їх Україні.

