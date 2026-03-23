Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що розповів Зеленський про плани ворога із станціями управління БпЛА?

Президент України розповів, що 23 березня заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Одна з тем розмови стосувалася планів ворога стосовно станцій управління своїми безпілотниками.

Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі,

– зазначив Зеленський.