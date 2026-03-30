Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що попри це протести без лідера не переростуть у конкретні дії.

Як війна впливає на підтримку режиму Путіна?

Зверніть увагу! У Москві на Болотній площі відбулася акція протесту проти відключень інтернету та запровадження "білих списків". Під час заходу правоохоронці перевірили документи та особисті речі громадян, а людей, які збиралися на площі, відтіснили на сусідні вулиці. Загалом затримали 12 осіб, одного учасника заарештували через плакат "Нєт войнє".

"Чим більше Путін буде посилювати репресії, проявляти байдужість і витрачати ресурси на війну, тим більше це буде подобатися основній масі росіян", – пояснив Загородній.

Політтехнолог сказав, що протести у Росії зараз неможливі через відсутність лідера. Але вимкнення інтернету посилює роздратування особливо серед тих, хто народився після 1990-х років, і не уявляє життя без нього.

До того ж відсутність інтернету завдає удару по бізнесу та позбавляє людей змоги втекти від реальності, наприклад, в онлайн-ігри. Саме це роздратування може стати каталізатором змін.

Якби з’явився "Пригожин 2.0" і пообіцяв повернути інтернет, то багато людей могли б його підтримати. Проблема режиму в тому, що якщо ніхто не буде йому опиратися, то Росія може зникнути як Радянський Союз. Те, що роздратування зростає, добре, але без лідера нічого не станеться,

– сказав Загородній.

Водночас російські телеграм-канали поширюють чутки про те, що українці нібито впливають на російські месенджери через Ілона Маска.

