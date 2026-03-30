Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що попри це протести без лідера не переростуть у конкретні дії.
Дивіться також: "Самі з себе сміються": Андрющенко розповів про плани росіян будувати "Азовське кільце"
Як війна впливає на підтримку режиму Путіна?
Зверніть увагу! У Москві на Болотній площі відбулася акція протесту проти відключень інтернету та запровадження "білих списків". Під час заходу правоохоронці перевірили документи та особисті речі громадян, а людей, які збиралися на площі, відтіснили на сусідні вулиці. Загалом затримали 12 осіб, одного учасника заарештували через плакат "Нєт войнє".
"Чим більше Путін буде посилювати репресії, проявляти байдужість і витрачати ресурси на війну, тим більше це буде подобатися основній масі росіян", – пояснив Загородній.
Політтехнолог сказав, що протести у Росії зараз неможливі через відсутність лідера. Але вимкнення інтернету посилює роздратування особливо серед тих, хто народився після 1990-х років, і не уявляє життя без нього.
До того ж відсутність інтернету завдає удару по бізнесу та позбавляє людей змоги втекти від реальності, наприклад, в онлайн-ігри. Саме це роздратування може стати каталізатором змін.
Якби з’явився "Пригожин 2.0" і пообіцяв повернути інтернет, то багато людей могли б його підтримати. Проблема режиму в тому, що якщо ніхто не буде йому опиратися, то Росія може зникнути як Радянський Союз. Те, що роздратування зростає, добре, але без лідера нічого не станеться,
– сказав Загородній.
Водночас російські телеграм-канали поширюють чутки про те, що українці нібито впливають на російські месенджери через Ілона Маска.
Що ще відомо про ситуацію в Росії?
На початку 2026 року в Москві діяло 82,5 тисячі торгових точок, що на 4,5 тисячі менше, ніж рік назад. У Санкт-Петербурзі за це самий відрізок часу їх кількість скоротилась з 44 тисяч до 42,2 тисячі.
Володимир Путін закликав російських промисловців спрямувати прибутки від високих цін на нафту на фінансування військових витрат, наголосивши на посиленні контролю над приватним капіталом.
У Росії заборгованість по зарплатах у січні 2026 року перевищила 1,8 мільярда рублів, основна частина припадає на будівельну сферу.