Публіцист Марк Фейгін пояснив 24 Каналу, що це демонстрація влади системи над олігархами та утвердження, що всі ресурси повинні служити військовим цілям.

Дивіться також: Ні зарплат, ні прибутків: бізнес у Росії котиться у прірву

Чому Путін закликав підприємців не збагачуватися на нафті?

Зверніть увагу! Майор у відставці Олексій Гетьман припустив, що через удари українських безпілотників про нафтових терміналах Росії, Москва може втратити значну частину потенційних доходів від експорту енергоносіїв попри здорожчання нафти на світовому ринку.

Під час виступу Путін закликав промисловців не використовувати надлишки від росту цін на нафту на особисте збагачення, а зберегти розсудливість та розвивати економіку. Він наголосив, що необхідно зміцнювати "суверенітет" країни, оскільки без нього неможливо захистити національні інтереси в нестабільному ринковому середовищі.

"Це його типова риторика – у вас з’явилися гроші, дайте їх на війну. Логіка зрозуміла, але це корупційна маніпуляція, оскільки Путін все одно все собі візьме, бо в Росії все належить йому", – сказав Фейгін.

Путін пішов на засідання промисловців не лише для мобілізації бізнесу на війну, але й для попередження про можливу зміну світової кон’юнктури. Він намагається застерегти олігархів, що якщо Іран програє США і там з’явиться проамериканський уряд, то ціни на нафту можуть різко впасти.

Якщо Іран програє, то на ринок хлине нафта й ціна впаде до 40 доларів за барель. Але справжня позиція Путіна: ваші гроші – це мої гроші. Поки олігархи заробляють 2 мільярди на день, війна з’їдає мільярд на день, бо гроші потрібні та на видатки та на соцвиплати. Тому виступ Путіна не змінює економічну політику, а просто нагадує, що вся приватна власність належить державі,

– зауважив Фейгін.

Що ще відомо про ситуацію на нафтовому ринку?