Чому магазини масово закриваються в Росії?

Таку ситуацію спостерігають на тлі погіршення стану економіки та переходу росіян у режим економії, пише The Moscow Times.

Зокрема, у Москві на початок 2026-го працювали 82,5 тисяч торгових точок, що на 4,5 тисячі менше, ніж роком раніше. У Петербурзі за рік їхня кількість зменшилася з 44 тисяч до 42,2 тисяч.

Загалом у країні ситуація не краща, ніж у столицях. І це стосується всіх торгових точок – від продуктових магазинів біля будинку, супермаркетів та кіосків із фруктами до салонів зв'язку та магазинів одягу,

– зазначив засновник INFOLine Іван Федяков.

За його словами, причини закриттів наступні:

загострення конкуренції бізнесу та маркетплейсів;

зростання собівартості торгівлі;

посилення міграційного законодавства;

підвищення податків.

Так, наприклад, якщо раніше магазин, оборот якого не перевищував 60 мільйонів рублів на місяць, міг працювати за спрощеною системою оподаткування, та після зниження порогу до 20 мільйонів багато хто змушений закриватися.

Загалом 2026 рік стане ще гіршим за 2025-й, а закриття магазинів торкнеться як преміального, так і бюджетного сегменту.

Як Росія може покривати дефіцит бюджету?

Дефіцит бюджету Росії за 2 місяці 2026 року розширився до 3,45 трильйона рублів, тобто це 1,5% ВВП, що досягає майже річного прогнозу. Економіст Олег Гетман для 24 Каналу додає, що найкритичніше для їх дефіциту як цього року, так і торік, є ціни на енергоносії. І в першу чергу, на нафту.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи За два місяці 2026 року світова ціна нафти марки Brent трималася на рівні 60 доларів за барель, а відповідно, російська марка Urals могла становити десь 40 доларів за барель, що доволі близько до собівартості. І якби така ситуація протрималася до кінця року, то наслідки для Росії були б критичними.

Олег Гетман розповідає, що росіяни не лише коштом нафтових надходжень покривають дефіцит. Вони це роблять і коштом внутрішніх запозичень, і завдяки запасам Фонду нацдобробуту, який накопичували 20 років.

Якщо взяти нафту, то наразі дисконт на неї складає десь 20 – 30 доларів, а тому Росія поки не багато заробляє внаслідок здорожчання світової вартості,

– пояснює він.

Натомість можливість позик на внутрішньому ринку вичерпуються. Виплати по них вже становлять понад 7% від ВВП.

За даними KSE Institute, загальний обсяг внутрішнього державного боргу майже подвоївся з початку повномасштабного вторгнення і на початку 2026 року досяг близько 30 трильйонів рублів.

Мінфін Росії продовжує розміщувати облігації, зокрема зі змінною ставкою. А це робить витрати на обслуговування більш чутливими до високих процентних ставок.

Водночас регіональний борг також швидко зростає і наблизився до 3,5 трильйона рублів.

А от Фонд нацдобробуту наразі фактично пустий. Зараз там залишилося близько 30 мільярдів доларів операбельних резервів. Хоч ще на початку 2022 року запаси Фонду становили понад 100 мільярдів доларів. Такими темпами до кінця року він повинен вичерпати себе,

– каже економіст.

Тобто наприкінці цього року росіянам залишаються лише дві можливості покривати дефіцит: це радикальне зрізання всіх соцпрограм в галузі медицини, освіти та інших, або ж друк рубля, який, своєю чергою, збільшуватиме інфляцію.

