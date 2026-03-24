Чому справи в "КамАЗ" знову погіршились?

Російський гігант переживає падіння продажів та збитковість. Через це вирішили повернути чотириденний робочий тиждень, повідомляє росЗМІ "БІЗНЕС Online".

Ми страхуємося, щоб "КамАЗ" не відлетів у "чорну діру",

– пояснює співрозмовник видання.

У компанії підтверджують: ринок вантажівок в Росії за перші два місяці року впав на 40%, і, хоча сам виробник знизив продажі лише на 15%, слабкі перспективи зростання та тиск китайських імпортерів вимагають зниження річного плану виробництва.

До слова, рішення про чотириденку вже ухвалювалося у серпні 2025 року на тлі критичного обвалу ринку комерційної техніки (майже 60% за перше півріччя). З листопада завод повернувся до звичайного графіка – допомогло велике замовлення силових структур.

Проте зараз ситуація знову погіршилася: за даними "Автостату", у сегменті вантажівок масою понад 16 тонн продаж у лютому впав на 33%. Основними проблемами залишаються:

висока ключова ставка;

затоварені склади;

"вилучення" – вантажівки, які повернулися лізинговим компаніям через неплатежі.

Ситуація відбиває системну кризу всього російського автопрому. За оцінкою Центру стратегічних розробок, галузь стала найгіршою у промисловості за підсумками січня – жовтня 2025 року: виробництво автомобілів скоротилося на 22,2%, а у жовтні спад досяг 38,4%.

