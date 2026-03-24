Чому справи в "КамАЗ" знову погіршились?
Російський гігант переживає падіння продажів та збитковість. Через це вирішили повернути чотириденний робочий тиждень, повідомляє росЗМІ "БІЗНЕС Online".
Ми страхуємося, щоб "КамАЗ" не відлетів у "чорну діру",
– пояснює співрозмовник видання.
У компанії підтверджують: ринок вантажівок в Росії за перші два місяці року впав на 40%, і, хоча сам виробник знизив продажі лише на 15%, слабкі перспективи зростання та тиск китайських імпортерів вимагають зниження річного плану виробництва.
До слова, рішення про чотириденку вже ухвалювалося у серпні 2025 року на тлі критичного обвалу ринку комерційної техніки (майже 60% за перше півріччя). З листопада завод повернувся до звичайного графіка – допомогло велике замовлення силових структур.
Проте зараз ситуація знову погіршилася: за даними "Автостату", у сегменті вантажівок масою понад 16 тонн продаж у лютому впав на 33%. Основними проблемами залишаються:
- висока ключова ставка;
- затоварені склади;
- "вилучення" – вантажівки, які повернулися лізинговим компаніям через неплатежі.
Ситуація відбиває системну кризу всього російського автопрому. За оцінкою Центру стратегічних розробок, галузь стала найгіршою у промисловості за підсумками січня – жовтня 2025 року: виробництво автомобілів скоротилося на 22,2%, а у жовтні спад досяг 38,4%.
Як збитки "КамАЗ" зросли в 11 разів за рік?
ПАТ "КамАЗ" зазнав чистих збитків понад 37 мільярдів рублів у 2025 році, що в 11 разів більше, ніж попереднього року.
Криза у "КамАЗ" поглиблюється через високу ключову ставку, подорожчання кредитів, падіння тарифів на перевезення.
Загалом більше ніж половина великих компаній у РФ закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато хто з них готується звільняти співробітників