Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, росіяни навіть затвердили план будівництва, але далі справа не пішла. Також з'явилися документи про виділення земельних ділянок.

Чому росіяни сміються з так званої нової залізниці?

Будівництво зупинилися на етапі узгодження земельних ділянок у Бердянському районі. Потім мали запускати іншу залізницю, запустили трасу, яка виявилася лише розширенням наявної дороги від Новоазовська до Маріуполя.

Це зайняло в окупантів понад 2 роки. Також відомо про будівництво двох естакад – мостів подвійного призначення з потенційною готовністю до залізниці у майбутньому.

Щодо публікації Reuters, то відомо, що їхні журналісти одні з небагатьох, які відвідують Маріуполь та інші окуповані території. Ми закриваємо на це очі, а потім виходять такі інсайди. При цьому у мене багато нових знімків з будівництва дороги в об'їзд Маріуполя,

– сказав Петро Андрющенко.

Це єдина нова дорога, але про це не пишуть у Reuters. Натомість публікують дорогу, яка існує вже 40 років і повідомляють нібито це "Азовське кільце". Насправді значно більшої уваги потребує висвітлення того, що під реконструкцією Мангуської дороги росіяни залили асфальтом перші масові поховання людей.

Дорогу скоригували так, що цих поховань тепер немає, вони під асфальтом. Я не знаю, чи були там ексгумації, чи ні, але факт залишається фактом. До того ж навіть донецькі пропагандисти кепкують з планів, як озвучили щодо будівництва залізниці,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Причина в тому, що цю новину подають так: "Міністр транспорту знову оголосив про будівництво залізниці вздовж Азовсього моря". Тож навіть пропагандисти сміються з того, що влада щороку анонсує те, чого ніколи не відбувається.

Не варто думати, що таке будівництво дозволить росіянам перекидати значно більше сил, адже навіть наявною дорогою це роблять у великих масштабах. Фактично так зване "Азовське кільце" уже замкнулось, коли росіяни запустили Кримський міст. Тобто це сталося з повною окупацією сухопутного коридору. Такою і була мета росіян, а грошей, щоб побудувати нову залізницю у них немає.

Росіяни будують об'їзну дорогу навколо Маріуполя