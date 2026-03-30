Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, россияне даже утвердили план строительства, но дальше дело не пошло. Также появились документы о выделении земельных участков.

Почему россияне смеются над так называемой новой железной дорогой?

Строительство остановились на этапе согласования земельных участков в Бердянском районе. Затем должны были запускать другую железную дорогу, запустили трассу, которая оказалась лишь расширением имеющейся дороги от Новоазовска до Мариуполя.

Это заняло у оккупантов более 2 лет. Также известно о строительстве двух эстакад – мостов двойного назначения с потенциальной готовностью к железной дороге в будущем.

По публикации Reuters, то известно, что их журналисты одни из немногих, которые посещают Мариуполь и другие оккупированные территории. Мы закрываем на это глаза, а потом выходят такие инсайды. При этом у меня много новых снимков со строительства дороги в объезд Мариуполя,

– сказал Петр Андрющенко.

Это единственная новая дорога, но об этом не пишут в Reuters. Зато публикуют дорогу, которая существует уже 40 лет и сообщают якобы это "Азовское кольцо". На самом деле значительно большего внимания требует освещение того, что под реконструкцией Мангушской дороги россияне залили асфальтом первые массовые захоронения людей.

Дорогу скорректировали так, что этих захоронений теперь нет, они под асфальтом. Я не знаю, были ли там эксгумации, или нет, но факт остается фактом. К тому же даже донецкие пропагандисты смеются над планами, как озвучили по строительству железной дороги,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Причина в том, что эту новость подают так: "Министр транспорта снова объявил о строительстве железной дороги вдоль Азовского моря". Поэтому даже пропагандисты смеются с того, что власть ежегодно анонсирует то, чего никогда не происходит.

Не стоит думать, что такое строительство позволит россиянам перебрасывать значительно больше сил, ведь даже имеющейся дорогой это делают в больших масштабах. Фактически так называемое "Азовское кольцо" уже замкнулось, когда россияне запустили Крымский мост. То есть это произошло с полной оккупацией сухопутного коридора. Такой и была цель россиян, а денег, чтобы построить новую железную дорогу у них нет.

Россияне строят объездную дорогу вокруг Мариуполя