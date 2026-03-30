Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что всего было два удара. Поражен склад, но он там не один, ведь россияне перевезли все из Ялты в Буряковую Балку, которая недалеко от Мариуполя.

Что известно о последствиях попадания?

Оккупанты хотели спрятать свои средства, но теперь по ним нанесли удар. А второе поражение произошло в Мангуше в ночь с 27 на 28 марта. Удалось поразить башню связи. Это была целенаправленная работа, чтобы оставить россиян без связи.

Я убежден, что это не последнее поражение. Большая работа ведется над атаками по энергетике. Под Бердянском было попадание в очередную подстанцию, в оккупированном городе нет ни света, ни воды. Поэтому наши Middle Strike – замечательные,

– отметил Петр Андрющенко.

Украина уничтожает вражеские склады, места базирования, системы связи. Также бьем по целям, которые отслеживали еще с 2022 года. Теперь россияне так расслабились, что перестали их скрывать.

Например, на комбинате имени Ильича есть много мест, чтобы спрятать оружие, технику, там ее трудно найти. Но оккупанты понимают, что их могут заметить при перевозке, на это нужен ресурс, поэтому хранят многое в известных Украине местах.

Мы подтверждаем нашу теорию о том, что как только начнутся уверенные, системные удары по оккупированным территориям, количество информации оттуда будет только расти,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Конечно, если бы мы начали это делать в 2024, 2025 годах, то информации было бы значительно больше. Ведь многие люди выехали с оккупированных территорий, часть мы, к сожалению, потеряли из-за арестов. Но до сих пор остается большое количество патриотов, которые ежедневно рискуют, передают информацию и обеспечивают эти удары.

Внимание! В марте Силы обороны атаковали дом поселке Мангуш Мариупольского района. Когда-то его украли у украинца и поместили российское подразделение "Рубикон". Именно он стал целью удара. Точно есть раненые среди россиян.

