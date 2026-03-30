Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что заинтересованных россиян переезжать на ВОТ немало, а главным их стимулом является долгосрочный кредит на покупку жилья. Кроме того, российские власти приложили усилия, чтобы создать информационный пузырь для населения – мол, россияне едут в города, которые будут развиваться.

Что запланировала Россия в Геническе и Скадовске?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, цифра в 100 взялась из генеральных планов городов, которые утверждают в России. Оккупанты хотят заселять именно Геническ и Скадовск, ведь в этих городах есть порты. То есть здесь говорится о логистической заинтересованности врага.

Наиболее ярко такую тактику заселения сейчас демонстрируют Мариуполь и Луганск. Именно на этих оккупированных городах россияне уже отработали механизм переселения.

Как это происходит? Есть программа ипотеки под 2% для россиян, которая стимулирует их переезжать. Больше ничего нет. Это единственный способ для россиян разъехаться, ведь в Москве в двухкомнатных квартирах до сих пор живут по 2 – 3 поколения. Такая ипотека есть еще во Владивостоке, поэтому выбор понятен,

– объяснил он.

Сейчас в Мариуполе российские власти готовы "принять" в новые дома 35 – 50 тысяч россиян. В Луганске цифра меньше – до 35 тысяч.

Андрющенко отметил, что для оккупантов на временно оккупированных территориях войны "нет". Россияне не осознают, что там происходили боевые действия и сейчас там есть прилеты, поэтому едут на "мирные территории, у которых есть будущее".

Руководитель Центра изучения оккупации также добавил, что в России есть парадокс – россияне живут в своей стране хуже, чем украинцы во время войны. Поэтому даже эти города, которые пережили войну и оккупацию, для них – это словно шаг вперед.

Обратите внимание! В издании Reuters подчеркнули, что Россия направила около 11,8 миллиарда долларов на развитие оккупированных областей – расходы почти втрое превысили сумму для аналогичных программ для российских регионов. Это свидетельствует о том, что Кремль планирует закрепиться на оккупированных территориях

