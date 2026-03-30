Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що зацікавлених росіян переїжджати на ТОТ є чимало, а головним їхнім стимулом є довгостроковий кредит на купівлю житла. Крім того, російська влада доклала зусиль, щоб створити інформаційну бульбашку для населення – мовляв, росіяни їдуть у міста, які будуть розвиватись.

Що запланувала Росія в Генічеську та Скадовську?

За словами керівника Центру вивчення окупації, цифра у 100 взялась з генеральних планів міст, які затверджують в Росії. Окупанти хочуть заселяти саме Генічеськ та Скадовськ, адже в цих містах є порти. Тобто тут мовиться про логістичну зацікавленість ворога.

Найяскравіше таку тактику заселення наразі демонструють Маріуполь та Луганськ. Саме на цих окупованих містах росіяни вже відпрацювали механізм переселення.

Як це відбувається? Є програма іпотеки під 2% для росіян, яка стимулює їх переїжджати. Більше нічого немає. Це єдиний спосіб для росіян роз'їхатись, адже в Москві у двокімнатних квартирах досі живуть по 2 – 3 покоління. Така іпотека є ще у Владивостоці, тому вибір зрозумілий,

– пояснив він.

Наразі у Маріуполі російська влада готова "прийняти" у нові будинки 35 – 50 тисяч росіян. У Луганську цифра менша – до 35 тисяч.

Андрющенко зазначив, що для окупантів на тимчасово окупованих територіях війни "немає". Росіяни не усвідомлюють, що там відбувались бойові дії і що зараз там є прильоти, тому їдуть на "мирні території, у яких є майбутнє".

Керівник Центру вивчення окупації також додав, що в Росії є парадокс – росіяни живуть у своїй країні гірше, ніж українці під час війни. Тому навіть ці міста, які пережили війну та окупацію, для них – це немов крок вперед.

Зверніть увагу! У виданні Reuters підкреслили, що Росія спрямувала близько 11,8 мільярда доларів на розвиток окупованих областей – витрати майже втричі перевищили суму для аналогічних програм для російських регіонів. Це свідчить про те, що Кремля планує закріпитись на окупованих територіях

