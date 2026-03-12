Як у Маріуполі змушують мешканців оновлювати дані про житло?

У місті запровадили механізм тиску на власників квартир і будинків, повідомляє видання "Новини Донбасу".

Дивіться також Квартири поруч із базами НАТО: навіщо росіяни скуповують нерухомість у Європі

Спочатку мешканців масово відключають від комунальних послуг, передусім від електроенергії. Щоб відновити постачання світла, люди змушені звертатися до компанії "Енергосбит Донецк". Там пропонують пройти процедуру переоформлення документів і подати особисті дані.

Від заявників вимагають паспортні дані, документи на житло та технічну документацію на нерухомість. У результаті окупаційні структури отримують детальну інформацію про власників квартир, кількість зареєстрованих мешканців і наявні об'єкти нерухомості.

Для чого окупаційна влада формує новий реєстр власників?

Після збору документів оновлені відомості передаються російським адміністраціям. На їх основі формують новий реєстр мешканців і власників нерухомості на окупованій території.

За інформацією Центру національного спротиву, ці дані можуть використати для перегляду прав власності. Зокрема, вони дозволяють визнавати житло "безхазяйним" або тиснути на людей, щоб змусити їх відмовитися від квартир.

Після збору персональних даних окупаційні структури отримують інструмент для подальшого вилучення нерухомості або передачі її іншим користувачам.

Про що було відомо раніше?