Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Какие планы развития представила Россия?

Российское высшее руководство разработало 15 генеральных планов для временно оккупированных территорий четырех областей Украины, среди них – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Они предусматривают увеличение численности населения на 67 100 человек.

Кроме того, разработано еще 10 проектов планирования территории, которые дополнительно позволят увеличить количество жителей на 46 700 человек.

Оккупационные власти намерены построить на ВОТ более 13 миллионов квадратных метров новых жилых домов, более 140 детских садов, десятки школ, около сотни амбулаторий и поликлиник.

Дополнительно планируется строительство и реконструкция 3270 километров дорог, около 430 километров железной дороги и 19 станций, а также создание морских марин и причалов и модернизация четырех аэродромов.

Также враг планирует открыть 25 индустриальных парков, 8 машиностроительных предприятий, 15 заводов по производству строительных материалов, 6 объектов добывающей промышленности и предприятия для переработки терриконов.

Чтобы реализовать все задуманные планы и проекты власти планируют привлечь 225 400 человек.

В то же время в Кремле собираются развивать туризм на временно оккупированных территориях Украины, и планируют до 2044 года привлечь около 9,4 миллиона туристов.