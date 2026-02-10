Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что российские оккупанты регулярно обстреливают левый берег Херсонщины, а также разбрасывают мины-"лепестки". Конечно же, потом враг обвиняет в этом Силы обороны Украины.
Читайте также Ситуация неконтролируемая: почему вдруг Росгвардия появилась на оккупированных частях Запорожья
Какова ситуация на Херсонщине?
По словам Вирлич, особенно сложная ситуация сейчас в Олешках и Голой Пристани, которые расположены близко к Днепру. Эти населенные пункты сильно пострадали еще от подрыва Каховской ГЭС, который осуществили оккупанты. Там до сих пор сильно разрушена инфраструктура, а люди – на грани выживания.
Обратите внимание! В начале полномасштабной войны враг похитил мэра Голой Пристани Александра Бабича. Он отказался сотрудничать с оккупантами. Сейчас стало известно, что мужчина находится в СИЗО в Таганроге.
В Олешках и Голой Пристани особенно сложная ситуация с поставками продуктов. Оккупанты установили много блокпостов, а сами населенные пункты превратили в военные базы. Также есть колоссальные проблемы с медициной.
В Олешках оккупанты планируют закрыть последнюю больницу. Куда будут везти больных – неизвестно. Возможно, в Скадовск. Хотя это довольно далеко. Во многих селах сложная ситуация не только с водой, но и в целом с инфраструктурой для жизни,
– рассказала Вирлич.
Местные сообщают, что оккупанты разместили свои войска и на территории Аскании-Новы. Это создает угрозы для флоры и фауны заповедника.
В целом ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной. Там есть перебои со светом и электричеством, а оккупанты так и не наладили инфраструктуру за время оккупации.
Обстрелы Херсона и области
- Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсонскую область. Неоднократно происходят атаки вражескими дронами. Так, россияне ударили беспилотником по эвакуационному автомобилю в Бериславе. Три человека получили ранения, еще один человек – погиб.
- В конце января в Херсоне семья наехала автомобилем на несколько российских мин-"лепестков". В результате инцидента пострадали двое детей и 47-летний мужчина и 34-летняя женщина.
- В январе оккупанты атаковали Херсонский государственный университет. Ректор Александр Спиваковский обнародовал фотографии последствий обстрела.