Об этом пишут в Херсонской областной военной администрации.

Что известно о пострадавших людях в Херсоне?

Семья около 07:30 ехала по городу на авто. В какой-то момент машина наехала на запрещенные противопехотные мины "Лепесток", которые часто россияне сбрасывают с дронов. В результате этого автомобиль подорвался.

Среди пострадавших из-за детонации мины были две девочки пяти и двух лет. Также ранены 47-летний мужчина и 34-летняя женщина.

Врачи диагностировали у пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Помощь жителям оказали прямо на месте.

