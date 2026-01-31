Про це пишуть у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Що відомо про постраждалих людей у Херсоні?
Родина близько 07:30 їхала містом на авто. В якийсь момент машина наїхала на заборонені протипіхотні міни "Пелюстка", які часто росіяни скидають із дронів. Унаслідок цього автівка підірвалася.
Серед постраждалих через детонацію міни були дві дівчинки п'яти та двох років. Також поранені 47-річний чоловік та 34-річна жінка.
Лікарі діагностували в постраждалих контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Допомогу жителям надали просто на місці.
Через російські атаки по Україні зросла кількість жертв: останні новини
Після атаки на пасажирський поїзд на Харківщині, що стався 27 січня, кількість загиблих зросла до 6. Усього в момент атаки в поїзді перебував 291 пасажир. Більшість людей одразу ж евакуювали, травми отримали двоє людей.
Також вночі 27 січня в Одесі ворог атакував житлові будинки, де було зруйновано квартири та виникли пожежі. Кількість загиблих зросла до двох, а 8 людей були поранені.
Тієї ж ночі дрони летіли на Миколаївську область. Удар відбувся по енергетичній інфраструктурі. Було один приватний будинок, тяжкі поранення дістала 59-річна жінка.