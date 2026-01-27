Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Какие последствия атаки на Николаевщину?

По данным Николаевской ОВА, в Ольшанской общине в результате атаки и падения обломков сбитых БПЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два.

Ранения получила 59-летняя женщина. Состояние пострадавшей тяжелое, ее госпитализировали в Николаев. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что этой ночью на Николаевщине было сбито/подавлено десять ударных дронов типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов.

Какие еще города атаковала Россия?