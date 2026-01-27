Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Какие последствия атаки на Николаевщину?
По данным Николаевской ОВА, в Ольшанской общине в результате атаки и падения обломков сбитых БПЛА разрушен один частный дом и повреждены еще два.
Ранения получила 59-летняя женщина. Состояние пострадавшей тяжелое, ее госпитализировали в Николаев. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что этой ночью на Николаевщине было сбито/подавлено десять ударных дронов типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов различных типов.
Какие еще города атаковала Россия?
Страна-агрессор вечером 26 января атаковала Харьков и область. В результате обстрела ряд населенных пунктов Харьковщины остался без света.
Также ночью 27 января оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в Одессе. На местах работают спасатели, психологи ГСЧС и Нацполиции. Пожарные спасли 14 человек, в том числе 3 детей. Предварительно, под завалами могут находиться 3 человека.
Кроме этого, утром 27 января взрывы прогремели возле города Броды, что на Львовщине. На месте вражеского удара поднялся дым. Позже глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры.