Ночью повредили вуз в Херсоне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение ректора Херсонского государственного университета Александра Спиваковского в фейсбуке.

Что известно о повреждении вуза?

Ректор вуза сообщил, что университет подвергся дроновой атаке со стороны россиян. И показал фото последствий попаданий сегодня ночью на здание Херсонского государственного университета.

Спиваковский при этом заметил: что-то добавить к характеристике современных варваров и нечего.

Напомним, что в конце ноября 2025 года россияне дроном ударили по студгородку Запорожского национального университета. В результате атаки повреждено общежитие и учебные корпуса вуза, сообщала пресс-служба ЗНУ.

Сколько учебных заведений повредили и разрушили россияне в 2025 году?